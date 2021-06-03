Расписание четвертьфинальных матчей и сетка плей-офф ЧМ-2021 по хоккею на 3 июня

Россия сыграет против Канады сегодня, 3 июня. Фото: REUTERS

Сегодня, 3 июня, в Риге пройдут матчи плей-офф чемпионата мира по хоккею 2021 года. Россия будет играть против Канады и эта встреча станет самой громкой по "афишности" в четвертьфинале.

Расписание матчей четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2021

(московское время):

16:15 США – Словакия

16:15 Швейцария – Германия

20:15 Россия – Канада

20:15 Финляндия – Чехия

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Канада 3 июня 2021 года. Начало матча - в 20:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года проходит с 21 мая по 6 июня. 3 июня - четвертьфинальные матчи, 5 июня - полуфиналы, а 6 числа - финал и матч за 3-е место на турнире. Сборная России прошла успешно групповой этап ЧМ-2021, выиграв 6 из 7 матчей.