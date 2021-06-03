Период действия программы детского кэшбэка расширен с 10 мая по 20 сентября 2021

Период действия программы детского кэшбэка расширен с 10 мая по 20 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

В России продлили действие туристического кэшбэка для детей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам зампреда правительства, теперь компенсация за детские путевки будет осуществляться за период отдыха с 10 мая по 20 сентября 2021, передает ТАСС. Чернышенко напомнил, что для получения кэшбэка родителям нужно заполнить форму на портале госуслуг и предоставить подтверждающие документы. Компенсация начисляется за путевки, приобретенные до 25 мая.

Напомним, что по инициативе президента России Владимира Путина в этом году стартовала программа возврата средств за детский отдых. По разработанной программе в 2021 году смогут отдохнуть более 300 тысяч детей. Чернышенко отметил, что на программу понадобится выделить из госбюджета еще 7 млрд рублей.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости подумать над тем, чтобы сделать детский туристический кэшбэк ежегодным.