Захарова прокомментировала возможные полеты «Белавиа» в Крым Фото: Иван МАКЕЕВ

Полноценное транспортное сообщение является важным фактором укрепления деловых и гуманитарных связей между государствами и народами. Российская сторона приветствует развитие сотрудничества Белоруссии со своими регионами, в том числе с Крымом. Об этом в четверг, 3 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможные полеты «Белавиа» на полуостров в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Недавнее решение оперштаба - с 10 июня увеличить количество авиарейсов Москва-Минск до десяти в неделю, на взаимной основе. Мы будем и дальше идти по этому треку по мере улучшения эпидемиологической ситуации на фоне коронавируса. Не является исключением и крымское направление, если из Минска поступит соответствующий запрос, - отметила дипломат.

Мария Захарова добавила, что никаких проблем с организацией авиасообщения Белоруссии с Симферополем и другими городами в случае получения от Минска соответствующего запроса не будет.

Как писал сайт kp.ru, накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск работают над вопросом начала полетов в Крым. Вопрос открытия авиарейсов на полуостров он обсудил с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.

Напомним, что в МИД Украины вчера заявили, что Киев введет санкции против Белоруссии, если республика откроет авиационное сообщение с Крымом.

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