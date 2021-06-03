Захарова прокомментировала дело осужденного в Дании ученого Никифорова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дании накануне осудили россиянина Алексея Никифорова – ученого, работавшего в Копенгагене. Его обвинили в якобы «шпионаже в пользу России» и приговорили к трем годам тюрьмы. Российские дипломаты присутствовали в зале суда 10 мая при вынесении приговора, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Дипломат сообщила, что на решение суда уже подали апелляцию. Посольство России в Дании продолжает оказывать Алексею Никифорову необходимую консульско-правовую помощь, а также поддерживает контакты с его адвокатом.

- Мы рассматриваем это решение суда как яркий пример антироссийской кампании, которая в последнее время охватила официальный Копенгаген и Запад в целом. Западные страны в любом вопросе пытаются найти так называемый российский след, руку Кремля, как они любят говорить. Дошли и до наших соотечественников, которые законно занимаются научной деятельностью на территории Дании, - отметила Мария Захарова.

Такую активность датских спецслужб, которая ставит под удар работу российских ученых, представитель внешнеполитического ведомства назвала «охотой на ведьм». Действия властей Дании наносят ущерб научно-техническому сотрудничеству и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений, и без того омраченных неконструктивной позицией официального Копенгагена, заключила Мария Захарова.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Мария Захарова: Белорусский народ никогда не откажется от русского языка, несмотря на лозунги оппозиции

На полях Петербургского международного экономического форума спикер МИД РФ ответила на вопросы Радио «Комсомольская Правда» (подробности)