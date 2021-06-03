Байден забыл дату своей инаугурации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден в своей речи, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией и вакцинации, вновь оговорился. Глава Белого дома заявил, что с этого января, а именно "за 15 месяцев" число заражений коронавирусом сильно снизилось.

"С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений снизилось с 184 000 до 19 000", - сказал Байден.

Пресс-служба Белого дома привела текст выступления президента с исправленной оговоркой: число "15" в нем зачеркнута, а рядом с ней в квадратных скобках стоит "5".

Напомним, что президент США Джо Байден уже не в первый раз допускает оговорку в своем обращении на публике. Так, в прошлом месяце глава Белого дома во время выступления на тему ковида перепутал слова "эскалация" и "вакцинация", а также допустил ошибку в произношении фамилии президента Российской Федерации Владимира Путина.