Захарова: Мы внимательно следим за развитием ситуации в Республике Мали

Главная роль в преодолении разногласий в Мали должна принадлежать самим малийцам, считают в МИД России Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Мали, где в 2020 году военные арестовали президента и премьер-министра страны. По мнению дипломата, решением проблемы должны заняться в первую очередь сами малийцы.

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в Республике Мали…При поиске путей стабилизации обстановки в этой стране мы исходим из принципа: «африканские проблемы должны иметь африканские решения»…Мы полагаем, что главная роль в преодолении существующих разногласий должна принадлежать самим малийцам», – сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что Москва не удивлена поддержке России со стороны малийских демонстрантов, выходящих на улицы с российскими флагами. В стране еще сильна память о помощи СССР африканскому государству в обретении независимости, однако и современная Россия оказала Мали большую поддержку, подчеркнула Захарова. Она напомнила, что при содействии Москвы в стране реализованы различные инфраструктурные проекты, например, футбольный стадион в столице государства Бамако.

«Мы и дальше будем оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе», – добавила дипломат.

Напомним, военный мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года, когда восставшие военнослужащие арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, главу правительства и некоторых министров. После этого Бубакар Кейта объявил о своей отставке.