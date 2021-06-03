В Липецкой области построят новый производственный комплекс за тридцать миллиардов

Игорь Артамонов, губернатор региона (слева), и Константин Гончаров, президент транспортного холдинга «Новотранс», подписали инвестсоглашение о строительстве нового предприятия. Фото: липецкаяобласть.рф

"Зелёная металлургия" станет основным принципом, на котором построят с нуля современный завод в особой экономической зоне «Липецк». Глава области рассказал, что предприятие станет одним из самых инновационных предприятий металлургического машиностроительного комплекса «Новотранс». Оно будет выпускать по четыреста тысяч колес в год для железнодорожного транспорта. Холдинг вложит в строительство завода тридцать один миллард семьсот миллионов рублей.

«Мы приветствуем появление инвестора в регионе, который отвечает всем принципам «зелёной металлургии» и безотходного производства. Это очень важно для нас. Строительство предприятия по производству железнодорожных колёс позволит создать в Липецкой области более тысячи новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят более четырёх миллиардов рублей ежегодно», — прокомментировал важное событие в экономической жизни региона Игорь Артамонов.

Для изготовления продукции будет использоваться металлический лом промпредприятий региона. Таким образом, инвестор добьётся максимального сбережения экологии.