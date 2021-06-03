Мурашко: в России одна из лучших систем информирования о смертности из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Система информирования о смертности из-за коронавирусной инфекции на территории России является одной из лучших в мире. Об этом в четверг, 3 июня, заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе беседы с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

- В нашем государстве очень четко выстроена система информирования по смертности из-за коронавируса. Это одна из лучших систем, которая построена на основе очень быстрого доступа, фактически в онлайн-режиме, - сообщил глава ведомства.

Так Михаил Мурашко прокомментировал публикацию британского издания The Times, в которой говорилось, что в России якобы занижается уровень смертности из-за коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, по сообщению оперштаба, в России за минувшие сутки выявили 8 933 новых случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 393 летальных исхода из-за заболевания, полностью выздоровели 9 383 ранее зараженных жителя страны.