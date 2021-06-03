Захарова рассказала, что для нее значит счастье: В его основе – любовь

В основе счастья лежит любовь, считает Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что для нее значит быть счастливым человеком.

По мнению дипломата, в основе счастья лежит любовь. При этом необязательно, что чувство любви должно проявляться в первую очередь к своей стране, отметила Захарова.

«Любовь не имеет границ. Если она в тебе жива, то, мне кажется, ты счастливый человек», – сказала она.

Ранее Захарова дала большое интервью журналистке Алене Жигаловой. Дипломат сообщила о своих увлечениях, танцах, общению со звездами шоу-бизнеса и взгляде на санкционную политику Запада.

Как писал сайт kp.ru, 3 июня 2021 на полях Петербургского международного экономического форума Захарова рассказала о русском языке в Белоруссии, авиарейсах из Минска в Крым и флагах России на митингах в африканском Мали.