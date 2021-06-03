Россия полностью откажется от долларов в Фонде национального благосостояния в течение месяца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца.

После изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах, отметил министр на Петербургском международном экономическом форуме.

По состоянию на 1 мая 2021 года, объем Фонд национального благосостояния составил 13,825 триллиона рублей (185,87 миллиарда долларов), или 12% ожидаемого в 2021 году объема российского ВВП. Средства на счетах в Банке России составили 8,66 триллионов рублей (116,43 миллиардов долларов). В Банке России на отдельных счетах размещены 39,8 миллиардов долларов, 34,6 миллиардов евро, 8,5 миллиардов фунтов стерлингов, 600,4 миллиардов японских йен, а также 110,5 миллиардов китайских юаней.

После сообщения Минфина, доллар потерял позиции по отношению к рублю. По состоянию на 13.15 (по мск) американская валюта равнялась 73,057 рубля.

Ранее аналитики заявили об укреплении рубля к весне 2021 года. Специалисты отметили, что рост цен на нефть не помогли российской валюте укрепиться на мировом рынке в феврале этого года. Однако они предположили, что если не произойдет каких-либо неожиданных изменений в цене "черного золота", то стоимость топлива продолжит расти, и рубль сможет укрепиться в краткосрочной перспективе.