Постпред России при ЕС: США могут помешать сертификации «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Соединенные Штаты могут предпринять попытки помешать сертификации трубопровода «Северный поток — 2», когда строительство проекта будет завершено, однако российская сторона готова к любому развитию событий. Об этом в четверг, 3 июня, заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ.

- Позиция американской стороны заключается в том, что строительство газопровода остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то ещё палки в колёса вставить. Мы готовы ко всему, - подчеркнул он.

Владимир Чижов отметил, что трубопровод «Северный поток — 2» нужен Европе не меньше, чем России, поскольку участниками этого проекта является не только российский «Газпром», но и несколько крупных европейских энергетических компаний, а также правительство Германии.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия надеется, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца текущего года. Осталось построить около 100 километров газопровода.