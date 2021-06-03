Сенатор Рязанский прокомментировал возможность лишения коллекторов пенсии

В Совфеде оценили возможность лишения коллекторов пенсий. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу лишать пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью. Политик отметил, что иметь право получать пенсию в стране должны все, кто имеет трудовой стаж.

«Если у человека есть трудовой стаж и он платил взносы в пенсионную систему, его пенсии никто не имеет права лишить», — цитирует сенатора RT.

Валерий Рязанский отметил, что предложение депутата Милонова явно подразумевает наказание коллекторов за ту деятельность, которую они ведут по отношению к гражданам, однако сделать это множеством других способов.

«Лишение пенсии — это труднореализуемая задача, и непонятно, почему надо начинать с конца трудовой биографии... Тогда уж проще запретить вообще такую деятельность — коллекторскую, чем потом преследовать в конце трудовой жизни», — отметил политик.

Напомним, ранее член комитета Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой лишать коллекторов пенсии и запрещать им занимать любые должности, передает «Свободная пресса».

На эту инициативу уже отреагировал депутат Госдумы РФ Илья Осипов, отметив, что не следует путать деятельность коллекторов и бандитизм. По его мнению, коллекторы обществу нужны, поскольку кто-то должен заниматься взиманием долгов, однако некоторые недобросовестные специалисты переходят к угрозам и дискредитируют эту профессию, передает ФАН.