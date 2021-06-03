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Общество3 июня 2021 14:01

Песков назвал «чудовищной» кражу денег у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде Победы

Кремль рассчитывает, что полиция найдет тех, кто совершил это преступление
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков назвал «чудовищной» кражу денег у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде Победы

Песков назвал «чудовищной» кражу денег у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде Победы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал кражу денежных средств у ветерана, который сидел рядом с российским президентов Владимиром Путины на параде Победы. Эту ситуацию пресс-секретарь главы государства назвал «чудовищной».

- Это чудовищная ситуация. Нам известно, что полиция работает над этим. Конечно, хочется верить, что все-таки этих подонков найдут, - подчеркнул Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в четверг, 3 июня.

Как ранее писал сайт kp.ru, московская полиция в настоящее время разыскивает телефонных мошенников, которые обманом убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника битвы на Курской дуге Василия Пронина снять с банковского счета и передать третьему лицу 400 тысяч рублей. По данному факту уже возбудили уголовное дело.