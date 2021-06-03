Путин примет онлайн участие в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что российский лидер Владимир Путин примет онлайн участие в церемонии подписания инвестпроектов в рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня 2021 года.

"Формат проведения форума будет комбинированный. Далее в гибридном формате будут различные мероприятия", - сказал Песков журналистам.

Он также рассказал, что президент России очно примет участие в пленарной сессии форума 4 июня.

Президент России уже прибыл в северную столицу. Путин по видеосвязи примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях форума.

Напомним, что ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня. Основной темой мероприятия является экономика. Так, глава российского государства поставил перед правительством задачу - совершить за ближайшие шесть лет прорыв в российской экономике. Было отмечено, что без промышленности этого достичь нельзя.