Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях на выборах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвали оскорбительными заявления лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, который обвинил администрацию президента страны в манипулировании выборами. Это заявление пресс-секретарь российского президента прокомментировал в четверг, 3 июня, в ходе беседы с журналистами.

- С нашей точки зрения, подобные обвинения являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны, - сказал он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений. На вопрос, будет ли реакция Кремля на данное высказывание Геннадия Зюганова, представитель пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что «реакция только что была».

Представитель Кремля отметил также, что у лидера партии КПРФ «предостаточно контактов» с администрацией президента России.