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Общество3 июня 2021 14:43

Милонов предложил ввести штрафы для эпатажных артистов

Парламентарий обвинил Моргенштерна и Бузову в насаждении грязи и вульгарщины
Абдулла ШАКИРОВ
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Милонов обвинил Моргенштерна и Бузову в насаждении грязи и вульгарщины

Милонов обвинил Моргенштерна и Бузову в насаждении грязи и вульгарщины

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Министерство культуры с предложением ввести систему штрафов и наказаний для артистов, замеченных в скандалах, и тех, чьё поведение на сцене можно назвать вызывающим.

К таким артистам он причислил Моргенштерна, Ольгу Бузову и Элджея. На своей странице во «ВКонтакте» Милонов назвал их «странными персонажами, балансирующими на грани Уголовного кодекса и человеческой морали».

Парламентарий уверен, что штрафы для эпатирующих публику представителей шоу-бизнеса позволят пресечь «поток неадеквата, грязи и вульгарщины», который «топит вековое наследие» русской культуры в тоннах грязи, глупости и примитивности».

Ранее в Госдуме предложили запретить клип DJ Smash и Моргенштерна, который стал ремейком песни «Новая волна».

Сайт kp.ru писал о 10 главных фриках российского шоу-бизнеса.