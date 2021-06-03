Психолог объяснила, почему россияне готовы платить повышенные налоги Фото: Мария ЛЕНЦ

Большинство россиян готовы платить повышенные налоги, но при условии, что государство станет активнее помогать нуждающимся людям. Психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова объяснила причины такой лояльности.

По словам эксперта, россиянам свойственная доброта и стремление подставить плече своему ближнему. Особенно часто эти качества проявляются у взрослого населения. Вот и опрос показывает, что большинство тех, кто согласился бы платить высокие налоги – это люди старше 60 лет.

- Взрослые люди иначе относятся к общечеловеческим ценностям, нежели современная молодежь. В большинстве своем, русский человек всегда подставит плечо и поможет, - отметила психоаналитик в беседе с Life.ru.

Людмила Полянова отметила еще одну важную черту россиян – зачастую помочь бедным старается тот, кто сам не может похвастаться высоким достатком.

Но у подобной доброты есть и другая сторона, тоже присущая русскому человеку.

-У нас в стране многие говорят "да", а потом делают совершенно другое, - отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что 54% респондентов согласились платить увеличенные налоги, если были уверены, что средства идут на помощь нуждающимся. Большая поддержка бедных означает увеличение числа бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, медицины и безопасности.