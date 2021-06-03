Ассоциация коллекторов рассматривает возможность пожаловаться в СК на предложение Милонова

Ранее политик предложил лишать коллекторов пенсий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА) изучают заявление депутата Госдумы Виталия Милонова о лишении коллекторов пенсий и не исключают возможность подать жалобу на заявление парламентария в Следственный комитет России.

«Ассоциация ознакомилась с высказыванием господина депутата (Виталия Милонова. — прим. ред.), и проводится их оценка на предмет наличия нарушений законодательства РФ. Если в итоге мы посчитаем наличие нарушений, ответственность по которой установлена ст. 282 УК РФ, то в соответствии с законодательством в связи с наличием «депутатского иммунитета» заявление должно подаваться в Следственный комитет», — цитирует сообщение пресс-службы НАПКА Газета.Ru.

Напомним, ранее Виталий Милонов выступил с заявлением о том, что всех людей, которые занимаются коллекторской деятельностью необходимо лишать пенсий. Более того политик считает, что необходимо также запрещать им занимать «какую-либо должность» после такой работы.