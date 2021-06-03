Захарова ответила перебившему ее Венедиктову: «Вы не на «Эхе Москвы» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов поспорил с официальным представителем российского МИД Марией Захаровой о СМИ-иноагентах во время делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума.

Во время беседы журналист рассказал о неких коллегах, которые «работают под прикрытием» и сотрудничают со средствами массовой информации, признанными в России иностранными агентами. Венедиктов заявил, что «они бояться себя проявить». В ответ на это Захарова попросила поднять руку тех, кто работает под прикрытием.

Продолжая дискуссию, главный редактор «Эха Москвы» призвал «отвести взор от Запада» и сфокусироваться на России, в которой закон о СМИ-иноагентах «действует через пень-колоду».

- Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи — это неграмотно, - подчеркнула представитель МИД России.

После этого Алексей Венедиктов несколько раз перебил ее, говоря о том, что принятие закона о СМИ-иноагентах — это не международные отношения, а внутреннее российское дело. Мария Захарова одернула собеседника.

- Алексей Алексеевич, вы не на «Эхе Москвы» сейчас. Вы на завтраке, - сказала дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что в последние месяцы идет «массированная, системная маркировка социальными сетями всего контента зарубежного СМИ», и предложила Венедиктову стать инициатором начала борьбы против этого, перенаправив энергию в русло защиты национальных интересов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мария Захарова опровергла информацию об ущемлении прав СМИ-иноагентов в России. Дипломат отметила, что СМИ, признанные иностранными агентами, пользуются теме же правами, что и российские журналисты.