Минсельхоз заявил о стабилизации цен на социально значимые продукты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что правительство справилось с ростом цен на социально значимые продукты.

В этом году экспорт агропромышленной продукции составит порядка 30 миллиардов долларов, что соответствует плановым показателям, отметил Патрушев. По его словам, в 2021 году в России намолотили 127,4 миллиона тонн зерна. При этом он отметил, что в период посевной и уборочной кампаний этот показатель может возрасти.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минсельхоз не увидел причин для повышения цен на продукты первой необходимости.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что решила проверить ценообразование на овощи и яйца в крупных торговых сетях в связи с поступлением сообщений потребителей о скачке ценников на яйца и мясо кур.