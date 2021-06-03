Аналитики назвали валюты, которые опережают доллар по доходности Фото: Евгения ГУСЕВА

Судьба американского доллара все больше волнует экспертов. Каждый раз когда на Западе начинается кризис, звучат предположения, что американская валюта скоро сдаст свои позиции.

«Новым долларом» называют китайский юань. Именно ему экономисты пророчат большое будущее. Пока же ключевыми валютами для сбережений остаются доллар, евро, швейцарский франк и фунт.

- Юань, безусловно, становится более важной валютой на мировых рынках, но до лидирующих позиций в "сберегательной сфере" ему еще далеко. Должны произойти серьезные потрясения в мире, чтобы долларовые расчеты заменились на юань, - полагает аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов в беседе с Life.ru.

Если смотреть на китайскую валюту, как инструмент для сбережения средств, то она представляет собой отличный вариант. Последние 12 месяцев юань только укрепляется.

-Диверсифицировать валютные сбережения покупкой китайской валюты лишним не будет,- полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Еще одна перспективная валюта, которая может потеснить доллар – иена. Япония остается третьей экономикой мира и способна подкрепить свою денежную единицу.

- Иена и юань - одни из тех валют, которые остаются устойчивыми при внешних встрясках. Это связано с высокими темпами преодоления кризиса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, — пояснил аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов.

Эксперты так же советуют задуматься об инвестициях в канадский доллар и норвежскую крону. А для долгосрочных инвестиций подойдут сингапурский, новозеландский доллар и швейцарский франк.