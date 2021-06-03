Захарова: Только равноправный диалог и уважение помогут не попасть в список недружественных РФ стран

Захарова отметила, что только равноправный диалог и уважение помогут не попасть в список недружественных РФ стран. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что только равноправный диалог на основе уважения и закона поможет избежать попадания в список недружественных стран РФ.

"Дальше корректировка может быть индивидуальной: это могут быть отношения партнерства, союзничества <...> могут быть и периоды охлаждения, бывают разные ситуации, бывают даже проблемы, но основой должна быть та, о которой я сказала", — сказала дипломат в интервью каналу RT.

Напомним, что после обвинений Праги о причастности РФ во взрывах в Врбетице в 2014 году и высылки российских дипломатов из Чехии, российскими властями был утвержден перечень недружественных государств, в который вошли США и Чехия.

При этом после апрельского скандала на фоне высылке дипломатов, Мария Захарова отметила, что Праге потребовалось семь лет, чтобы сформулировать обвинения против России. Она назвала заявления чешских властей абсурдными и голословными.