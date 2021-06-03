Василий Орлов: Инвестиции в экономику Амурской области составляют 2 триллиона рублей

Василий Орлов выступил спикером на панельной сессии ПМЭФ «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области реализуются инвестиционные проекты более чем на 2 триллиона рублей. О крупнейших из них на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава региона Василий Орлов. Губернатор Приамурья выступил спикером на панельной сессии «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?».

Как отметил модератор сессии Григорий Березкин - председатель Совета директоров ESN Group (компания строит в Приамурье метанольный завод), «Амурская область – один из наиболее динамично развивающихся регионов не только Дальнего Востока, но и России. У Василия Александровича известный статус - единственный губернатор-триллионер. Таких регионов в стране немного, где объём инвестиций перевалил за триллион рублей».

В Амурской области три ключевых инвестпроекта базируются на переработке сырьевого газа из газопровода «Сила Сибири» – это газоперерабатывающий завод, газохимический комплекс и метанольный завод. Объём инвестиций в них составляет более 20 миллиардов долларов. Еще один важный для всей России проект на территории Приамурья - строительство космодрома Восточный.

- Мы можем говорить об инвестициях порядка 2 триллиона рублей, - сообщил Василий Орлов. - Сегодня мы дополнительно работаем с пятью проектами общей стоимостью ещё 340 миллиардов рублей. Это производство уксусной кислоты, азотных удобрений, биоразлагаемых пластиков, формальдегида, КФК смол. Конечно, нужно создать условия, чтобы инвестор принял решение и начал эти проекты реализовывать.

Василий Орлов назвал пять составляющих инвестиционной политики региона, позволяющей успешно привлекать средства в экономику. По словам губернатора, хороший пример инвестиционного механизма - заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, когда инвестору на 20 лет гарантируется неизменность условий при реализации проекта. Амурская область первой на Дальнем Востоке заключила такой договор с компанией «Технолизинг», строящей метанольный завод.

Еще одна мера поддержки инвесторов - программа по поддержке развития локаций, где расположены крупные объекты. Новый инструмент поддержки инвестора также является дальневосточная концессия. Как отметил Василий Орлов, «очень рассчитываем, что мы будем одними из первых, кто сможет реализовать этот кейс». Четвертое важное условие - близость Амурской области к Азиатско-Тихоокеанскому региону. И, наконец, пятым условием губернатор назвал бюджетные инфраструктурные кредиты, о которых Владимир Путин говорил в своем Послании Совету Федерации.

- Мы с большим интересом смотрим на этот инструмент поддержки, считаем, что он тоже даст определённый импульс для поддержки инвестпроектов, которые реализуются у нас на территории области, - подчеркнул Василий Орлов.