Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2021 15:22

Попова предупредила об опасности "черной плесени"

Уровень опасности болезни зависит от состояния иммунитета человека, отметила глава Роспотребнадзора
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Анна Попова рассказала, при каких условиях опасна "черная плесень"

Анна Попова рассказала, при каких условиях опасна "черная плесень"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких условиях может быть опасно заболевание "черная плесень".

Специалист отметила, что любой инфекционный агент опасен всегда и все зависит о того, в каком состоянии находится иммунитет человека.

- Высокая влажность и высокая температура - это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии. Поэтому соблюдение всех правил – антисептики, маски крайне важны, — цитирует Попову РИА Новости.

Напомним, Индию, где жертв пандемии не успевают кремировать прямо на улицах, накрыла новая напасть. Мукормикоз или "черная плесень" поражает носоглотку, легкие и глаза. Причем в основном заболевают люди, только что перенесшие COVID-19.

Ранее в больнице города Газиабада, пригорода Нью-Дели скончался пациент, у которого выявили коронавирус и сразу три грибковых заболевания — "черная плесень", "белая плесень" и "желтая плесень".