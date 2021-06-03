Силуанов: Правительство не рассматривает повышение подоходного налога

Правительство не рассматривает повышение подоходного налога Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что правительство не планирует повышать ставку налога на доходы физических лиц.

Как сообщил глава Минфина, кабинет министров решил направить отчисления от повышенного НДФЛ на лечение сложных детских болезней. По словам Силуанова, в этом году ожидается поступления в размере более 60 миллиардов рублей, возможно, эта сумма составит 100 миллиардов. Сейчас в правительстве решают, на лечение каких детских болезней будут направлены эти средства, добавил министр.

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