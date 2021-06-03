Минтранс РФ рассчитывает ввести биометрию в транспорте к 2024 году

В России планируют ввести биометрию в транспорте к 2024 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство транспорта России планирует ввести биометрическую систему идентификации в транспорте к 2024 году. Об этом рассказал глава ведомства Виталий Савельев.

- В ближайшем, обозримом будущем, наверно к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами, как граждан России биометрия, то есть наше лицо, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолёты, в железнодорожный транспорт, — сказал российский министр транспорта в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Виталий Савельев сообщил, что в России в скором времени может появиться ещё один лоукостер. Министерство транспорта страны намерено создать его в средней полосе. Специалисты министерства считают, что новый российский лоукостер поможет повысить мобильность населения и существенно удешевит перевозки.