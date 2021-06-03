В Минобороны РФ увидели угрозу новой холодной войны Пресс-служба Минобороны РФ

Мир стоит на пороге новой холодной войны, а государства разделяются на «своих» и «чужих», заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Потенциальные противники уже внесены в доктринальные документы, сообщил Фомин в интервью RT. По мнению замминистра обороны, планомерно меняется существующий миропорядок, а роль международных организаций в обеспечении безопасности постепенно падает.

Международное право как гарант мировой стабильности уступает место порядку, «основанному на определенных правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных», сказал Фомин. Он также отметил появление новых видов вооружений и методов ведения войны, таких как космические и киберпротивостояния.

Как писал сайт kp.ru, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении сдерживать военное могущество России. Он обвинил Москву в агрессивном поведении за рубежом и указал на «ракетную угрозу со стороны России». Также генсек НАТО заявил, что враждебные действия со стороны России носят не только военный характер: кибернападения, экономические действия, дезинформация.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что действия Запада разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Москву принять меры адекватного противодействия. По его словам, до 20 новых соединений и воинских частей появятся в Западном военном округе России в ответ на действия НАТО во главе США.