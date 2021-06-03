Минпромторг не ожидает дефицита яиц в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов прокомментировал информацию о дефиците яиц в России.

"Я думаю, что дефицита не будет", - сказал он в эфире студии НТВ на площадке Петербургского международного экономического форума.

Евтухов подчеркнул, что цены на яйца после Пасхи действительно упали из-за того, что крупные и средние ретейлеры заключают не прямые контракты, а проводят тендеры.

"На тендерах цена может улететь, если есть конкуренция за продукт, а может снизиться ниже себестоимости. Мы сейчас призываем и ретейлеров, и производителей переходить к прямым контрактам, там всегда можно сделать формулы цены", - сказал он.

Ранее и Минсельхоз сообщал, что дефицита яиц в России не ожидается. Специалисты ведомства отметили, что благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на яйца снизились после активного роста в начале 2021 года.