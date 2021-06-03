Песков: Прямая линия с Путиным в 2021 году состоится

Прямая линия с Путиным в 2021 году состоится. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году состоится. Представитель Кремля подчеркнул, что подготовка к мероприятию уже ведется.

"Будет, [подготовка] идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов на Петербургском международном экономическом форуме.

В 2020 году президент не проводил отдельно традиционную прямую линию, ее элементы были частью большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2020 года.

Напомним, что во время прямой линии с президентом России граждане страны могут позвонить на горячую линию или же направить свой вопрос в электроном виде. Владимир Путин отвечает на самые актуальные и волнующие россиян темы.

Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ, основной темой которого является экономика.