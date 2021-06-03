Жаров: в России запустят новую видеоплатформу лучше TikTok и Likee

Александр Жаров сообщил, что в России запустят новую видеоплатформу лучше TikTok и Likee Фото: Олег ЗОЛОТО

Гендиректор "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров сообщил, что "ГПМ" осенью запустят новую вертикальную видеоплатформу, по функционалу превышающую TikTok и Likee.

- Осенью появится вертикальная платформа для коротких видео, на которой будут возможны различные действия, которые невозможны на аналогичных существующих платформах типа TikTok и Likee, — сказал Жаров на ПМЭФ.

Ранее блогер Даня Милохин высказал на ПМЭФ-21 свое мнение о возможном цензурировании контента в TikTok. Он заявил, что не знает, должно ли государство регулировать TikTok, и не думает об этом. После этого Милохин отметил, что нельзя указывать человеку, что можно, а что нельзя делать в сетевом пространстве, тем самым выступив против цензуры.

В январе 2021 года в России для госслужащих в сфере образования (сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования) предложили учредить ежегодные курсы "Тренды цифровой молодежной среды".