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Общество3 июня 2021 16:39

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в Лондон в ближайшее время

Полеты между Великобританией и Россией были приостановлены в декабре 2020 года из-за вспышки коронавируса
Анастасия РЫШКОВА
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"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в Лондон в ближайшее время.

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в Лондон в ближайшее время.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, что авиакомпания возобновит регулярные рейсы в Лондон, прерванные в декабре 2020 года на фоне сложной эпидемиологической ситуации в Великобритании.

"В ближайшее время", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что в декабре 2020 года в Великобритании была зафиксирована сильная вспышка коронавируса. В процессе исследований специалисты выяснили, что штамм инфекции, выявленной в Британии, отличается от "привычного" коронавируса.

В конце мая оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить регулярные рейсы между Москвой и Лондоном со 2 июня.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса многие страны приостановили авиасообщения. В первую волну пандемии самолеты по всему миру практически не выполняли перелеты.