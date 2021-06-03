"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в Лондон в ближайшее время. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, что авиакомпания возобновит регулярные рейсы в Лондон, прерванные в декабре 2020 года на фоне сложной эпидемиологической ситуации в Великобритании.

"В ближайшее время", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что в декабре 2020 года в Великобритании была зафиксирована сильная вспышка коронавируса. В процессе исследований специалисты выяснили, что штамм инфекции, выявленной в Британии, отличается от "привычного" коронавируса.

В конце мая оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить регулярные рейсы между Москвой и Лондоном со 2 июня.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса многие страны приостановили авиасообщения. В первую волну пандемии самолеты по всему миру практически не выполняли перелеты.