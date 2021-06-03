Матвиенко назвала секрет успешной политики: Важно иметь отечественную улыбку

Валентина Матвиенко на встрече с участницами конкурса «Большая перемена»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участницами конкурса «Большая перемена» поделилась секретами успеха в политике, назвав в числе главных качеств доброту, сострадание и милосердие.

По словам председателя Совфеда, успешный лидер обязан уметь улыбаться «не американской, а, отечественной улыбкой, приятной и красивой». Кроме того, Матвиенко считает важным для политика уметь работать в команде и быть психологическим устойчивым.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России рассказал о секретах успешной дипломатии, назвав ее «древнейшей профессией». Среди качеств хорошего дипломата он выделил умение слушать собеседника, аргументировано отстаивать свою позицию, держать себя в руках. Кроме того, считает министр, он должен «осознавать место своей страны в международных процессах» и знать минимум два языка.