Попова рассказала о двух случаях передачи птичьего гриппа человеку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время своего выступления перед журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) завила, что за 2021 год два вируса гриппа животных, в частности птиц, преодолели межвидовой барьер и перешли на человека.

"Один из них описан был нашими учеными центра "Вектор" в феврале - это вирус H5N8, с которым мы давно знакомы, но который пока не имел возможности преодолеть межвидовой барьер, и вот это случилось. Второй случай описан на этой неделе нашими китайскими коллегами - человек заболел птичьим гриппом", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что коронавирус - это респираторная инфекция с инкубационным периодом 14 дней, а вот инкубационный период птичьего гриппа составляет всего несколько часов. Она отметила, что стоит извлечь уроки из пандемии коронавируса и подготовиться к любым подобным угрозам.