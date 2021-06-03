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Политика3 июня 2021 16:51

Украина захотела присутствовать на переговорах США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

Если страны достигнут соглашения "за счет" Киева, то это обернется катастрофой, считает украинский посол Андрей Мельник
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Киев хочет присутствовать на переговорах США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

Киев хочет присутствовать на переговорах США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

Фото: REUTERS

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина хочет присутствовать на переговорах Соединенных Штатов и ФГР по "Северному поток – 2".

- Проект "Северный поток 2" бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении, — сказал он изданию Welt.

По его мнению, если страны достигнут соглашения "за счет" Украины, то это обернется катастрофой для взаимного доверия.

Ранее в МИД Германии заявили, что немецкое правительство считает важным фактором сохранить украинский транзит газа наряду с "Северным потоком - 2". В министерстве также отметили, что его представители активно выступали за то, чтобы при европейском посредничестве Россия и Украина заключили новый договор о транзите.