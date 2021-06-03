Юрист объяснил, как новый штраф за превышение скорости снизит аварийность на дорогах Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрист Константин Мальков оценил идею ввести новый штраф за превышение средней скорости на протяженных участках дорог. Это, по мнению эксперта, позвонит существенно снизить аварийность.

Эксперт отметил, что аналогичная мера применяется уже сейчас. По такому же принципу водителей штрафуют за «мгновенное превышение».

- Есть какой-то определенный участок, где изменяется средняя скорость. Если факт есть, то наказание будет зависеть от размера превышенной скорости, — пояснил автоюрист Пятому каналу.

Закрепление такого штрафа позволит дисциплинировать водителей и сделает невозможной ситуацию, когда автомобилисты ускоряются между камерами, а потом тормозят.

- А если ты знаешь, что тебя за среднюю скорость оштрафуют, то, наверное, будешь сохранять нужный предел. К тому же, основная аварийность происходит при перестроениях, изменениях темпов движения. А если поток будет двигаться с одой скоростью, то станет безопаснее, - рассуждает юрист.

Ранее Минюст РФ предложил ввести отдельный штраф за превышение допустимой средней скорости движения на протяженных участках дорог.