Серийный выпуск внедорожников Aurus начнется в России в 2022 году

Серийный выпуск внедорожников Aurus начнется во втором полугодии 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Мипромторга РФ Денис Мантуров уточнил на полях Петербургского международного экономического форума, что серийное производство российского внедорожника премиум-класса Aurus Komendant начнется во втором полугодии 2022 года.

Вслед за автомобилями Aurus с гибридными двигателями могут появиться электромобили Aurus. Это вопрос сейчас прорабатывается Центральным научно-исследовательским автомобильным институтом ФГУП «НАМИ», рассказал ТАСС директор по маркетингу института Дамир Каримов.

По словам представителя ФГУП «НАМИ», возможны варианты производства Aurus на водороде либо на полностью электрической платформе. Возможность выпуска электромобилей Aurus будет прорабатываться несколько лет, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 31 мая, президент России Владимир Путин официально открыл новый автозавод Aurus в особой экономической зоне Алабуга (Елабуга, Татарстан). Там началась полноценная серийная сборка люксового лимузина Senat.