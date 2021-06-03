Минсельхоз не планирует продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и масло

Минсельхоз России не будет продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и масло Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил, что в ведомстве не видят необходимости в продлении соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

- Мы не рассматриваем продление соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, в этом инструменте больше нет необходимости. Пик ценовых колебаний успешно пройден, а принятые меры поддержки позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений, — сказал министр журналистам на ПМЭФ.

Он добавил, что субсидии производителям этих продуктов помогут поддержать рентабельность бизнеса. Кроме того, будет увеличена посевная площадь сахарной свеклы и подсолнечника.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что дефицита яиц в России не будет. Он подчеркнул, что цены на яйца после Пасхи действительно упали из-за того, что крупные и средние ретейлеры заключают не прямые контракты, а проводят тендеры.