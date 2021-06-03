Роспотребнадзор не увидел угрозы распространения "черной плесени" в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что угрозы распространения грибкового заболевания мукормикоза или "черная плесень" в России нет.

"На сегодняшний день наши ученые внимательно следят за развитием ситуации. В Российской Федерации в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим", - сказала она на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, что в начале мая в Индии была зафиксирована новая волна коронавирусной инфекции. Власти страны отметили, что препаратов для лечения и систем ИВЛ в стране не хватает.

Позднее на фоне вспышки коронавируса появилась информация о летальных исходах, наступивших в следствии мукормикоза. Было отмечено, что чаще всего ему подвержены пациенты, прошедшие терапию ИВЛ. Также грибковая инфекция "черная плесень" особенно угрожает больным диабетом или проходящим лечение от коронавирусной инфекции пациентам с подавленной иммунной системой.