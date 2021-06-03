Нарышкин: Против России и Белоруссии идет гибридная война

Запад ведет против России и Белоруссии гибридную войну, заявил Нарышкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны ведут в отношении России и Белоруссии гибридную войну, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В агрессивных действиях Запада Москва и Минск усматривают элементы гибридной войны, которые не могут не тревожить население России и Белоруссии. «Недружественные шаги – это мягко сказано», – отметил Нарышкин в интервью Sputnik Беларусь.

Глава СВР заявил, что Запад пытается подорвать суверенитет двух стран, который Россия и Белоруссия будут решительно отстаивать. Также Нарышкин высоко оценил сотрудничество между разведками двух государств, отметив растущие угрозы международного терроризма, в частности в Афганистане.

Ранее Нарышкин предупредил, что в России растет неприятие западной политики.

Как писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая через несколько дней после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, заявил о гибридной войне, ведущейся против его страны. Он заявил, что Запад «преступил множество красных линий, перешел границы здравого смысла и человеческой морали».