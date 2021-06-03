Центробанк рассказал, когда цифровой рубль заменит бумажный

В Банке России рассказали, когда цифровой рубль заменит бумажный Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов рассказал, когда цифровой рубль заменит наличные деньги.

Он отметил, что это длительный переходный период, так как присутствуют ментальные преграды, а "серая" экономика "быстро никуда не денется". Однако человечество уже уходило от некоторых неудобных форм денег, добавил Швецов.

- Я думаю, наличные тоже когда-то, через 10-20-30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить. И скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности, — сказал он.

Ранее замглавы Центробанка Алексей Заботкин заявил, что криптовалюты не обладают важными свойствами денег, поскольку у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения. Кроме того, комментируя преимущества цифрового рубля над криптовалютой, эксперт отметил, что криптовалюты не являются надежным средством сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется.