Белоруссия ввела ответные санкции против США

МИД Белорусси сообщил США об ответных санкциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Белоруссии уведомило Соединенные Штаты об ответных мерах на вступившие в силу санкции Вашингтона.

- В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, было отозвано решение о работе в республике Агентства США по международному развитию. В пресс-службе отметили, что меры являются "точечными" и являются сигналом Америке о "бесперспективности" давления на Республику Беларусь.

Напомним, в конце мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США введут санкции против девяти госпредприятий Белоруссии. После восстановления санкций гражданам Соединенных Штатов будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или их интересами в собственности.