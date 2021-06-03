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В мире3 июня 2021 17:47

Белоруссия ввела ответные санкции против США

Меры являются сигналом Америке о бесполезности давления на республику, сообщили в белорусском МИД
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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МИД Белорусси сообщил США об ответных санкциях

МИД Белорусси сообщил США об ответных санкциях

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Белоруссии уведомило Соединенные Штаты об ответных мерах на вступившие в силу санкции Вашингтона.

- В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, было отозвано решение о работе в республике Агентства США по международному развитию. В пресс-службе отметили, что меры являются "точечными" и являются сигналом Америке о "бесперспективности" давления на Республику Беларусь.

Напомним, в конце мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США введут санкции против девяти госпредприятий Белоруссии. После восстановления санкций гражданам Соединенных Штатов будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или их интересами в собственности.