Владимир Путин отметил важность соглашения о финансировании строительства трассы «Обход Тольятти»

Проект уже выполнен на 23%. Фото: правительство Самарской области

НА ПМЭФ подписали крупное соглашение между компанией, строящей дорогу «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу и Евразийским банком развития. На церемонии в режиме ВКС присутствовал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул важность этого проекта:

- Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа-Западный Китай, - уточнил президент РФ.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также присутствовал при подписании сообщения. Дорога является частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», а проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Говоря о результатах работы – а сейчас готовность объекта составляет уже 23,29%, до конца года строители намерены выйти на 40% - Дмитрий Азаров напомнил, что Владимир Путин призвал руководителей регионов брать на себя ответственность за реализацию масштабных проектов.

- Никто большей ответственности, чем Самарская область, на себя не взял, так как именно у нас был инициирован проект "Обход Тольятти" со строительством мостового перехода через реку Волгу, - рассказал Дмитрий Азаров. - Президент дал поручение, были внесены изменения в транспортную стратегию. Дальше, не дожидаясь полного 100% государственного финансирования, выстроили модель государственно-частного партнерства. Это уникальный проект, который отмечен сегодня даже Организацией Объединенных Наций.

К этому проекту сегодня приковано внимание со стороны правительства и президента – и это не случайно, ведь дорога пройдет рядом с Особой экономической зоне - естественно, повышение транспортной доступности даст новый толчок ее развитию и сделает еще более интересной для инвесторов. Напомним, что стоимость проекта составляет порядка 121 миллиарда рублей. Завершить его реализацию планируется уже в конце 2023 года.

— Наш банк планомерно реализует проект транспортного коридора Европа – Западный Китай. Уверен в дальнейшем успешном партнерстве с «АВТОБАНОМ», — отметил также председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Также губернатор отметил, что в регионе подготовили предложения для десятков инфраструктурных проектов общей стоимостью более 72 млрд рублей.