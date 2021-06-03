Синоптик: лето вернется в Москву уже 4 июня 2021 года

Лето вернется в Москву уже 4 июня 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первые дни лета в московском регионе выдались прохладными, но тепло вернется в столицу уже в пятницу, 4 июня. Синоптики прогнозируют, что последний рабочий день и предстоящие выходные снова порадуют москвичей летней погодой.

Столбики термометров поднимутся до 29 градусов, что превысит средние климатические значения для данного времени.

В пятницу днем ожидается плюс 20–25 градусов тепла, а в ночные часы температура будет колебаться от 5 до 10 градусов.

В субботу ожидается 29 со знаком плюс, а в воскресенье всего на пару градусов прохладнее.

Тепло в столичный регион принесет скандинавский антициклон, который смещается с запада на восток по северу европейской части России.

- Он обеспечит переменную облачность, без осадков. Солнечную и спокойную погоду, - комментирует "Подмосковью сегодня" ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В целом по прогнозам синоптиков лето 2021 года в Центральной России ожидается вполне комфортным. Ночами будет в среднем 12,3 градуса тепла, а днем до 22,1 градуса. При этом сезон будет немного засушливым. Недобор по осадкам составит 10–20% при норме в 246 мм.