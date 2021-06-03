Пожар произошел на машиностроительном заводе в Подольске

В Подольске загорелся машиностроительный завод, выпускающий патроны Фото: Артем КИЛЬКИН

В Подольске на территории Климовского машиностроительного завода произошло возгорание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, загорелся мусор на открытой площадке.

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, никто не пострадал.

По информации местных СМИ, на месте тушения пожара работают пожарные и сотрудники Росгвардии. Также на место происшествия прибыли полицейские и сотрудники "Мособлгаза".

Ранее в Калининграде в пятницу утром на судостроительном заводе "Янтарь" произошел пожар в плавдоке. В насосном отсеке в результате проведения сварочных работ произошло загорание обшивки на площади два квадратных метра. Пострадавших нет. На место происшествия выезжали пожарные расчеты 5-ти пожарно-спасательных частей в составе 36 человек и 7 единиц техники.