На Украине тюрьму продали на аукционе почти за 14 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине исправительная колония №48 во Львове ушла с молотка за 377,5 миллиона гривен, или, 13,8 миллиона долларов, сообщил министр юстиции республики Денис Малюська.

Стартовая цена лота составляла более 132,6 миллиона гривен (свыше 4,8 миллиона долларов). На колонию претендовали семь участников аукциона. 30% от продажи тюрьмы пойдет в бюджет Украины, 70% – на модернизацию тюремной инфраструктуры, написал Малюська в Facebook.

Кроме того, другим лотом разыгрывалась отдельная часть львовской колонии, которая была продана более чем за миллион долларов.

Сайт kp.ru писал о старте «Большой приватизации тюрем» на Украине. "Распродажа" коснется более 100 объектов. Помимо Львовской ИК №48, 3 июня должны продать Южную исправительную колонию №51 в Одессе.