Помощник президента оценил вклад самарского губернатора в развитие транспортной сферы

Работу команды губернатора по развитию инфраструктуры оценил помощник президента. Фото: правительство Самарской области

Помощник президента РФ Игорь Левитин во время Петербургского международного экономического форума оценил вклад губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и его команды в развитие транспортной инфраструктуры региона.

Самарская делегация во главе с губернатором работает на форуме. Во второй день форума состоялась конференция по развитию транспортной инфраструктуры в регионах страны.

В Самарской области сейчас реализуется крупный проект по строительства моста через Волгу в составе транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Как отметил Дмитрий Азаров, президент России Владимир Путин в своем Послании призвал руководителей регионов брать на себя ответственность за реализацию масштабных, в том числе инфраструктурных проектов.

- Никто большей ответственности, чем Самарская область, на себя не взял, так как именно у нас был инициирован проект "Обход Тольятти" со строительством мостового перехода через реку Волгу, - подчеркнул глава самарского региона.

Помощник президента страны Игорь Левитин оценил вклад губернатора Дмитрия Азарова и его команды в развитие транспортной инфраструктуры.

- Те программы, которые губернатор озвучил, важны и нужны для развития всего региона. И мы их будем поддерживать. Дорога "Обход Тольятти", скоростное железнодорожное сообщение нужны для двух городов – Самары и Тольятти — с такой высокой маятниковой миграцией. Не для того, чтобы пропускать транзитный транспорт, они нужны для развития агломерации и всего региона. Самарская область – лидер в сфере государственно-частного партнерства, особенно в транспортной сфере. И такой подход мы будем поддерживать, - сказал Левитин.