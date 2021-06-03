Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»

Белоруссия объявила о регистрации вакцины «Спутник Лайт» Артем Геодакян/ТАСС

Белоруссия объявила о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

Регистрация препарата была одобрена на основании решения комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения Белоруссии, сообщило ведомство. Отмечается, что представленное досье о вакцине дает достаточную информацию для оценки безопасности, эффективности и качества «Спутника Лайт».

Как писал сайт kp.ru, 20 мая глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот через три недели. Вакцина будет использоваться в России в основном для лиц до 60 лет.

Напомним, однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была разработана и зарегистрирована в России в начале мая текущего года учеными центра имени Гамалеи. Эффективность препарата составляет 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих две прививки. По данным ученых, новый препарат эффективен против всех новых штаммов коронавирусной инфекции. Врачи не зафиксировали серьезных нежелательных явлений после иммунизации «Спутник Лайт».