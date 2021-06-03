Кассационный суд признал законным приговор Мамаеву и Кокорину

Кассационный суд признал законным приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным апелляционный приговор Мосгорсуда футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

- Суд постановил кассационные жалобы защиты оставить без удовлетворения, — огласил решение судья.

8 февраля 2021 года появилась информация, что спустя полгода Александр Кокорин и Павел Мамаев решили все-таки оспорить апелляционный приговор Мосгорсуда. Адвокат Мамаева просил суд еще раз разобрать два эпизода с участием футболиста. Ранее в Мосгорсуде демонстрировались видеозаписи: в потасовке с Соловчуком Мамаев принимал самое активное участие и именно он нанес мужчине травмы, а вот в кофейне, где Кокорин ударил стулом Дениса Пака, Мамаев пытался всех разнимать и никого не избивал.

Напомним, полузащитник Павел Мамаев сейчас является футболистом "Ростова", а Александр Кокорин выступает за итальянскую "Фиорентину".