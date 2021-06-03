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Экономика3 июня 2021 19:04

ЦБ предложил дать возможность торговать на бирже с 12 лет

Речь идет о небольших вложениях с разрешения родителей
Абдулла ШАКИРОВ
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ЦБ предложил дать возможность торговать на бирже с 12 лет Shutterstock

ЦБ предложил дать возможность торговать на бирже с 12 лет Shutterstock

Банк России предложил сократить возрастной порог для вхождения на биржевые торги до 12 лет, сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов «Известиям» в ходе Петербургского международного экономического форума.

Предлагается разрешить школьникам играть на бирже, если родители позволяют им инвестировать небольшие суммы и желают вырастить из ребенка успешного бизнесмена. Швецов отметил, что многие дети к 12 годам обладают достаточными знаниями в математике и способны освоить несложные финансовые инструменты

Как отметил зампред ЦБ, снижение возраста для инвестирования – естественный процесс, поскольку подростки гораздо грамотнее в цифровом отношении большинства взрослых. По мнению Швецова, некоторые инвесторы заходят на рынок не столько для заработка, сколько для получения новых знаний.

«Поэтому мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже. Но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Центробанке объяснили риски игры на бирже и дали семь советов начинающим инвесторам.